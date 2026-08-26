Павел Василенко

УЕФА готова отозвать угрозу бойкотировать турниры ФИФА после получения заверений, что мировая футбольная организация не будет возобновлять планы по продаже акций чемпионатов мира и других соревнований. Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

Такой шаг стал возможен после решения ФИФА отозвать предложение, которое вызвало сопротивление со стороны членов УЕФА и других конфедераций. Теперь ожидается, что представители европейской ассоциации на переговорах в четверг сообщат Исполнительному комитету и президентам большинства национальных ассоциаций о выполнении условий, необходимых для прекращения запланированного бойкота.

УЕФА настаивала сразу на двух моментах: ФИФА должна была отозвать свой план, а также предоставить гарантии, что подобная инициатива больше не повторится. Получение таких заверений может поставить точку в истории с угрозой бойкота турниров мировой футбольной организации.

В то же время отмена бойкота не будет означать завершение противостояния УЕФА с руководством ФИФА. По информации источников Reuters, европейская футбольная ассоциация продолжит свою кампанию против президента ФИФА Джанни Инфантино.

Ситуацию планируют обсудить на встрече в Монако в четверг. Именно там также состоится жеребьевка Лиги чемпионов.