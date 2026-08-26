УЕФА отступает от бойкота ФИФА. Стало известно, на какие гарантии пошел Инфантино
Источник раскрыл подробности
УЕФА готова отозвать угрозу бойкотировать турниры ФИФА после получения заверений, что мировая футбольная организация не будет возобновлять планы по продаже акций чемпионатов мира и других соревнований. Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.
Такой шаг стал возможен после решения ФИФА отозвать предложение, которое вызвало сопротивление со стороны членов УЕФА и других конфедераций. Теперь ожидается, что представители европейской ассоциации на переговорах в четверг сообщат Исполнительному комитету и президентам большинства национальных ассоциаций о выполнении условий, необходимых для прекращения запланированного бойкота.
УЕФА настаивала сразу на двух моментах: ФИФА должна была отозвать свой план, а также предоставить гарантии, что подобная инициатива больше не повторится. Получение таких заверений может поставить точку в истории с угрозой бойкота турниров мировой футбольной организации.
В то же время отмена бойкота не будет означать завершение противостояния УЕФА с руководством ФИФА. По информации источников Reuters, европейская футбольная ассоциация продолжит свою кампанию против президента ФИФА Джанни Инфантино.
Ситуацию планируют обсудить на встрече в Монако в четверг. Именно там также состоится жеребьевка Лиги чемпионов.
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