Определены все пары третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
Стали известны все участники следующего этапа отбора главного клубного турнира Европы
около 3 часов назад
Матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов завершены — и таким образом сформирован полный список пар третьего раунда. Встречи состоятся 5 и 6 августа, а ответные матчи — 12 августа. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа.
Как стало известно ранее, Динамо на пути чемпионов сыграет с кипрским Пафосом.
Путь чемпионов
Мальмё (Мальмё, Швеция) – Копенгаген (Копенгаген, Дания)
Кайрат (Алматы, Казахстан) – Слован (Братислава, Словакия)
Лех (Познань, Польша) – Црвена Звезда (Белград, Сербия)
Лудогорец (Разград, Болгария) – Ференцварош (Будапешт, Венгрия)
Динамо (Киев, Украина) – Пафос (Пафос, Кипр)
Шкендия (Тетово, Северная Македония) – Карабах (Агдам, Азербайджан)
Путь представителей лиг
РБ Зальцбург (Зальцбург, Австрия) – Брюгге (Брюгге, Бельгия)
Рейнджерс (Глазго, Шотландия) – Виктория Пльзень (Пльзень, Чехия)
Ницца (Ницца, Франция) – Бенфика (Лисабон, Португалия)
Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) – Фенербахче (Стамбул, Турция)
Напомним, победители третьего раунда выйдут в раунд плей-офф, где будут разыграны последние путевки на групповой этап Лиги чемпионов.