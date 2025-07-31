Пресс-конференция главного тренера Шахтера Арды Турана перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы с Бешикташем:

– Видим, что за короткое время вы создали очень хорошую, компактную команду. Вы сумели это осуществить в очень сжатые сроки. Как вам это удалось?

– У Шахтера это заложено в культуре – доминирование и контроль мяча. Конечно, игроки способны быстро реагировать в короткий промежуток времени, но для автоматизма и слаженности нужна большая количество повторений. Если честно, мы со своим тренерским штабом ожидаем определенного спада в нашей игре, но готовы к этому. Будем отвечать физически, искать другие игровые планы, чтобы это компенсировать. Очень важно, что мы уже на таком уровне. Но чтобы выйти на самый высокий уровень и чтобы система заработала и стабилизировалась, короткого времени, конечно, недостаточно. Мы теряли шансы и допускали ошибки в фазе перехода, но в целом я доволен игрой и контролем мяча. Да, хорошо, что мы добиваемся таких результатов уже на этом этапе, но для автоматизма и механизма нужно больше. Я считаю, что мы полностью на правильном пути. За эти сорок дней работы я хочу поблагодарить всех своих футболистов, ведь мы постоянно жили в отеле из-за обстоятельств. И это не так уж и просто. Я благодарен им за работу и концентрацию. Это очень важно, и я считаю, что это был хороший шаг для нас.

Ответный матч Шахтер – Бешикташ состоится 31 июля 2025 года в 21:00 по киевскому времени на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша).