Павел Василенко

Сборная Сенегала, которую считают вторым главным фаворитом Кубка африканских наций после хозяев турнира – Марокко, стала первым четвертьфиналистом соревнований. «Львы Теранги» уверенно подтвердили свой статус, одолев Судан со счетом 3:1 и сделав еще один важный шаг на пути к заветному трофею.

Команда с мощным атакующим потенциалом и звездной линией нападения приехала в Марокко исключительно за титулом. Несмотря на это, старт поединка для сенегальцев оказался неожиданно сложным. Уже на 6-й минуте Амар Абдаллах шокировал фаворитов, открыв счет и вывел Судан вперед.

Впрочем, пропущенный мяч лишь разозлил Сенегал. Постепенно номинальные хозяева поля перехватили инициативу, добавили в скорости и агрессии, а ключевую роль в камбэке сыграл молодой талант Вильярреала Папе Гейе. Полузащитник стал настоящим героем первого тайма, оформив дубль: сначала он сравнял счет на 29-й минуте, а уже в компенсированное время забил вторично, полностью перевернув ход встречи.

Во втором тайме сенегальцы уверенно контролировали игру, не позволяя сопернику создать серьезную угрозу. Окончательную точку в матче поставил игрок ПСЖ Ибрагим Мбайе, который вышел с лавки запасных и забил третий мяч на 77-й минуте.

В четвертьфинале Сенегал встретится с победителем пары Мали – Тунис. Независимо от соперника, команда останется фаворитом в борьбе за полуфинал. Таким образом, сенегальцам осталось сделать еще три шага, чтобы во второй раз в своей истории – после триумфа 2021 года – стать чемпионами Африки.

Кубок африканских наций, 1/8 финала

Сенегал – Судан – 3:1

Голы: Папе Гейе, 29, 45+3, Ибрагим Мбайе, 77 – Абдаллах, 6.