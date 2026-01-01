Завершился групповой этап Кубка африканских наций 2025 года. По его итогам окончательно определились все участники и пары стадии плей-офф, с которой турнир переходит в формат матчей на вылет. Последним определилось распределение мест в квартете Е и квартете F.

В 1/8 финала Кубка Африки пробились 16 национальных сборных. Прямую путевку в плей-офф получили Марокко, Мали, Египет, Южная Африка, Нигерия, Тунис, Сенегал, ДР Конго, Алжир, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар и Камерун. Также борьбу за трофей продолжат Бенин, Судан, Мозамбик и Танзания как лучшие команды, которые заняли третьи места в своих группах.

Матчи 1/8 финала состоятся с 3 по 6 января.

Пары 1/8 финала Кубка африканских наций 2026

3 января, 18:00. Сенегал — Судан

3 января, 21:00. Мали — Тунис

4 января, 18:00. Марокко — Танзания

4 января, 21:00. Южная Африка — Камерун

5 января, 18:00. Египет — Бенин

5 января, 21:00. Нигерия — Мозамбик

6 января, 18:00. Алжир — ДР Конго

6 января, 21:00. Кот-д’Ивуар — Буркина-Фасо

Кубок африканских наций 2025 проходит в Марокко с участием 24 национальных сборных, разделенных на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим обладателем трофея является сборная Кот-д’Ивуара, которая в финале предыдущего розыгрыша победила Нигерию со счетом 2:1.