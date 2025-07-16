Павел Василенко

Карлуш Кейруш назначен новым тренером сборной Омана. 72-летний португалец попытается привести азиатскую сборную к своему первому чемпионату мира.

Кейруш выводил Иран на чемпионаты мира 2014, 2018 и 2022 годов. Ранее он также тренировал Реал Мадрид, сборные Португалии, Колумбии, Катара и Египта.

Из стран Азии Австралия, Иран, Япония, Иордания, Республика Корея и Узбекистан уже гарантированно участвуют в турнире 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Осенью Оман вышел в четвертый раунд квалификации, где разыгрываются еще два прямых места, а одна азиатская команда получит шанс победить другую в финальном международном отборочном турнире.