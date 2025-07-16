Опытному тренеру поручено новое задание: впервые вывести на чемпионат мира аутсайдера
Известный специалист нашел новую работу
около 1 часа назад
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Карлуш Кейруш назначен новым тренером сборной Омана. 72-летний португалец попытается привести азиатскую сборную к своему первому чемпионату мира.
Кейруш выводил Иран на чемпионаты мира 2014, 2018 и 2022 годов. Ранее он также тренировал Реал Мадрид, сборные Португалии, Колумбии, Катара и Египта.
Из стран Азии Австралия, Иран, Япония, Иордания, Республика Корея и Узбекистан уже гарантированно участвуют в турнире 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Осенью Оман вышел в четвертый раунд квалификации, где разыгрываются еще два прямых места, а одна азиатская команда получит шанс победить другую в финальном международном отборочном турнире.