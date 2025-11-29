Главный тренер Карпат Владислав Лупашко после матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (0:0) рассказал о травмах Владимира Адамюка и Пауло Витора. Слова специалиста передает пресс-служба львовян.

Травма Адамюка? Нет, пока не понятно. Сейчас едем на базу и думаю, что завтра он отправится на обследование.

У Пауло Витора было небольшое повреждение на неделе, и он пропустил несколько дней. Решили не рисковать его здоровьем и взяли тех игроков, которые готовы и мотивированы. Сегодня вместо него вышел Федор и выглядел довольно неплохо. Поэтому, когда кто-то выбывает, это не должно никого пугать, ведь за его спиной всегда есть кто-то, кто хочет играть и доказывать свое место на поле.