Опытный защитник Карпат получил травму в матче с Вересом
Лупашко рассказал, известно ли что-то об Адамюке
около 10 часов назад
Главный тренер Карпат Владислав Лупашко после матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (0:0) рассказал о травмах Владимира Адамюка и Пауло Витора. Слова специалиста передает пресс-служба львовян.
Травма Адамюка? Нет, пока не понятно. Сейчас едем на базу и думаю, что завтра он отправится на обследование.
У Пауло Витора было небольшое повреждение на неделе, и он пропустил несколько дней. Решили не рисковать его здоровьем и взяли тех игроков, которые готовы и мотивированы. Сегодня вместо него вышел Федор и выглядел довольно неплохо. Поэтому, когда кто-то выбывает, это не должно никого пугать, ведь за его спиной всегда есть кто-то, кто хочет играть и доказывать свое место на поле.
