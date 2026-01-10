Павел Василенко

Конфликт между Рубеном Аморимом и руководством Манчестер Юнайтед имел значительно более глубокие причины, чем публично признавали в клубе. По информации издания The Sun, ключевую роль в обострении ситуации сыграл спортивный директор «красных дьяволов» Джейсон Уилкокс, чье поведение вызвало откровенное раздражение у португальского тренера.

По данным источника, Уилкокс фактически действовал как «теневой менеджер». Он регулярно появлялся на тренировочной базе, внимательно наблюдал за работой команды и неоднократно вмешивался во внутренние процессы. Кульминацией стала встреча накануне матча с Лидсом, во время которой спортивный директор прямо выразил свое видение тактики, настаивая на большей гибкости, изменении игровых схем и вариативности подходов.

Для Аморима это стало последней каплей. Специалист четко дал понять, что прибыл на «Олд Траффорд» в статусе полноценного менеджера, а не человека, который должен выполнять указания со стороны функционеров. Именно после этого тренер позволил себе эмоциональные заявления на публике, подчеркивая свою роль и ответственность за команду.

Этот всплеск, по версии английской прессы, запустил цепную реакцию. Напряжение быстро вышло за рамки рабочего конфликта, стало предметом обсуждения в медиа и за два дня завершилось увольнением Аморима.

Сейчас Манчестер Юнайтед временно возглавляет Даррен Флетчер, который ранее работал с командой U-18. В то же время британские СМИ ожидают, что уже в ближайшее время клуб назначит нового исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона, параллельно готовясь к поиску постоянного наставника летом.