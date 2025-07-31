Татуировка с фавелами имеет для меня большое значение. Она символизирует место, откуда я родом. Там до сих пор живет часть моей семьи. Чтобы выбраться оттуда, нам пришлось пройти через немало трудностей. Эта татуировка для меня – как напоминание: куда бы я ни поехал, фавела всегда со мной. Люди оттуда – всегда в моем сердце. Поэтому этот рисунок на теле имеет для меня чрезвычайно глубокий смысл. Да, с детства все было непросто. Многие знают, что родиться в таком районе, в фавеле – это сложно. Это сурово. Мое детство было непростым. Но мой отец – герой. И мама – тоже. Несмотря на все обстоятельства, они всегда делали все, чтобы нам ничего не было нужно. Именно поэтому я еще с детства решил: буду играть в футбол, чтобы вытянуть семью оттуда, дать отцу, маме, семье лучшую долю. Если коротко – такой была моя история. Мое детство – это трудности, сила, вера и труд с ранних лет. Чтобы иметь шанс на лучшую жизнь.

Я хорошо помню, что мяч у нас был один из самых дешевых. Когда мы играли на улице, то пользовались таким, который там, в Бразилии, называют «bola de leite», он не был кожаным. Когда по нему ударишь – больно ноге. Мы играли на улице босиком, без обуви. Часто сбивали пальцы об землю – но это было нормально. В Бразилии многие начинают играть в футбол именно так: босиком, без ничего, таким вот дешевым мячом, плохим… Мы бегали без футболок, потому что нельзя было пачкать одежду – надо было экономить. Если запачкал, потом нужно стирать… Поэтому обычно играли только в шортах, без обуви, без футболок.

Каждое мое тату имеет значение – я не делал ни одного просто так. Если спросите, что означает каждое из них, я расскажу. Но вот сколько их у меня – даже не знаю. Готов ли я сделать тату, которое будет ассоциироваться с Украиной и Карпатами? У меня уже есть татуировка льва, сделал её давно – она мне нравится и имеет свое значение. И когда я приехал сюда, увидел, что на эмблеме клуба тоже изображен лев. Думаю, это близко и клубу, и болельщикам. Получается, у меня уже есть частичка того, что имеет значение для клуба и людей.