Что касается войны – надеемся, что она закончится как можно скорее. Что всё это прекратится, и люди снова смогут жить в мире – как можно быстрее. Присутствие здесь бразильцев и, в целом, южноамериканцев, безусловно, помогает. Мы общаемся друг с другом, задаём вопросы, интересуемся, как здесь всё устроено.

Я говорил с Брунинью, Игорем, Жаном – все они чувствуют себя комфортно и счастливы. Они приехали сюда в аренду, провели хороший сезон, и клуб вместе с ними решил, что они остаются. Именно потому, что им здесь хорошо. Потому что, несмотря на войну, как я уже говорил, это очень большой клуб. Клуб, который борется за серьёзные цели. И именно это сообщение они до меня донесли: что им здесь комфортно, что несмотря на обстоятельства, Карпаты – действительно замечательный клуб.

До войны я уже следил за украинским футболом, потому что здесь играло много бразильцев, которые затем уехали отсюда в другие большие клубы – в топ-чемпионаты, Премьер-лиги других стран. Так что я следил за украинским футболом, потому что извне он престижный – именно благодаря большому количеству бразильских игроков, которые здесь выступали. Когда я познакомился с Зозулей в Альбасете, мне было 18-19 лет. Я тогда ещё плохо говорил по-испански, как и он, поэтому мы не особо общались. Из-за этого я особенно не узнал ничего об Украине от него. Но ещё до этого я уже знал об украинском футболе и следил за ним – именно благодаря бразильцам, которые сюда приезжали играть.

Конечно, безусловно, перевезу семью во Львов. Перед тем как приехать, я поговорил с женой. И ещё до того, как принять предложение от Карпат приехать в Украину – понимая, что здесь идёт война, – мы всё обсудили, и она поддержала это решение. Сказала, что хочет быть рядом, что она со мной. Мы уже 9 лет женаты. С тех пор как я уехал из Бразилии в 18-19 лет, она всегда была рядом – и в Испании, и в Португалии, и когда мы возвращались в Бразилию. Она с самого начала рядом со мной, и теперь мы также не хотим разлучаться. Мы всегда держимся вместе, и этот раз – не исключение. Она приедет сюда, чтобы жить со мной. Надеемся достичь поставленных целей вместе с клубом и, конечно, очень хотим, чтобы всё в конечном итоге сложилось хорошо. Это самое главное.