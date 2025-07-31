Дебют в бразильской Серии А в 17 лет? Я начал в Васко да Гама ещё ребёнком – мне было 7 лет, когда я туда пришёл. Потом перешёл во Флуминенсе, ещё один крупный клуб, который стал частью моего футбольного становления. Впоследствии вернулся в Васко да Гама.

Я прекрасно помню день своего дебюта в этом клубе. Это было ощущение, будто я достиг своей цели, хотя очевидно, что это был лишь начало долгого пути, который мне нужно было пройти.

Это была смесь разных эмоций, но однозначно – приятных: радость от достижения цели, выхода на профессиональный уровень и дебюта в команде, где я провёл практически всё своё детство. И, конечно, у меня есть татуировка, посвящённая тому дню – вот здесь, на руке, записана дата моего дебюта и гола. Это одно из татуировок, которое имеет очень важное значение в моей жизни.