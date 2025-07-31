Новичок Карпат рассказал, как он дебютировал в Серии А в 17 лет
Вингер играл за два известных клуба на своей родине
около 3 часов назад
Новичок Карпат Пауло Витор вспомнил свои первые шаги в профессиональном футболе. Слова вингера передает пресс-служба клуба.
Дебют в бразильской Серии А в 17 лет? Я начал в Васко да Гама ещё ребёнком – мне было 7 лет, когда я туда пришёл. Потом перешёл во Флуминенсе, ещё один крупный клуб, который стал частью моего футбольного становления. Впоследствии вернулся в Васко да Гама.
Я прекрасно помню день своего дебюта в этом клубе. Это было ощущение, будто я достиг своей цели, хотя очевидно, что это был лишь начало долгого пути, который мне нужно было пройти.
Это была смесь разных эмоций, но однозначно – приятных: радость от достижения цели, выхода на профессиональный уровень и дебюта в команде, где я провёл практически всё своё детство. И, конечно, у меня есть татуировка, посвящённая тому дню – вот здесь, на руке, записана дата моего дебюта и гола. Это одно из татуировок, которое имеет очень важное значение в моей жизни.
Витор также рассказал, что означают его татуировки.
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