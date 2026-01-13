Он остается! Полузащитник Динамо продолжит выступления за киевлян
Об этом сообщил сам футболист
около 4 часов назад
Полузащитник Динамо Валентин Рубчинский сообщил, что он остается в клубе.
Почему приехал на медицинское обследование последним? Всё хорошо. Просто были некоторые обстоятельства.
Пока я здесь, прохожу медосмотр с Динамо и поеду на сборы с этой командой. Травму я залечил уже давно. Просто у меня не было много игрового времени. Не было такого режима, как был раньше. Сейчас на сборах будет время его вернуть.
С Костюком просто поговорили, он рассказал, где меня видит. На той же позиции, где я играл до этого. Тренер видит, что я могу дать то, что он хочет.
Поэтому, если будет возможность играть, я буду очень рад. Вероятно, в центре поля. На позиции «восьмерки», которая играет и на оборону, и на атаку, – заявил Рубчинский в интервью «Динамомании».
Напомним, во вторник, 13 января, вторая группа игроков Динамо прошла медицинское обследование.