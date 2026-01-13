Полузащитник Динамо Валентин Рубчинский сообщил, что он остается в клубе.

Почему приехал на медицинское обследование последним? Всё хорошо. Просто были некоторые обстоятельства.

Пока я здесь, прохожу медосмотр с Динамо и поеду на сборы с этой командой. Травму я залечил уже давно. Просто у меня не было много игрового времени. Не было такого режима, как был раньше. Сейчас на сборах будет время его вернуть.

С Костюком просто поговорили, он рассказал, где меня видит. На той же позиции, где я играл до этого. Тренер видит, что я могу дать то, что он хочет.

Поэтому, если будет возможность играть, я буду очень рад. Вероятно, в центре поля. На позиции «восьмерки», которая играет и на оборону, и на атаку, – заявил Рубчинский в интервью «Динамомании».