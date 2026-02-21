Сергей Разумовский

Генеральный директор Карпат Андрей Русол прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Бруниньо, который вернулся в львовский клуб после того, как его переход в Металлист 1925 так и не состоялся. О дальнейших планах относительно бразильца и его настрое выступать за зелено-белых Русол рассказал в комментарии, который опубликовала пресс-служба Карпат.

Функционер заверил, что футболист останется в команде как минимум на второй круг сезона. По словам Русола, Бруниньо доиграет весеннюю часть чемпионата именно в составе Карпат.

Бруниньо доигрывает второй круг за «Карпаты». Я надеюсь даже на большее, и мы в ближайшее время увидим его в футболке нашей команды. В начале подготовки тренировочных сборов от игрока мы получили запрос на то, что он хочет изменить обстановку. Был запрос на продажу, скажем так. И в этом случае Карпаты не считают нужным удерживать игрока любой ценой, потому что мы хотим работать с игроками и специалистами, которые имеют максимальную мотивацию и желание играть за Карпаты. Мы хотим видеть здесь искренних футболистов, которые отдаются на все 100, а возможно даже больше, каждый день, находясь с нами. Поэтому, когда мы услышали запрос от игрока на то, что он хочет изменить что-то в своей жизни, мы сказали, что можем это сделать, мы можем это согласовать. Единственное, что интересы клуба были тоже учтены. Потом эта история закончилась тем, чем она закончилась, что игрок позвонил мне с запросом и просьбой вернуться в Карпаты. Какие причины и что у него там случилось в Металлисте — мы до конца не знаем. Для нас это не очень важно. Пообщавшись с ним и почувствовав, что он готов выкладываться на 100% и продолжить свою карьеру в Карпатах, нам этого было достаточно. Он пообщался с главным тренером, пообщался с президентом клуба и заверил, что будет максимально мотивирован и сконцентрирован на выступлениях в Карпатах. Андрей Русол Гендиректор Карпат

Напомним, информация о срыве трансфера появилась в понедельник, 16 февраля: стало известно, что переход Бруниньо из Карпат в Металлист 1925 не был доведен до завершения.

Окончательное решение принимал сам игрок после разговора с семьей. Отмечалось, что родители и жена убедили 25-летнего бразильца не подписывать соглашение, поскольку считали жизнь в Киеве опасной.