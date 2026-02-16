Сергей Разумовский

Переход Бруниньо из Карпат в Металлист 1925 сорвался. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, сделка была максимально близка к завершению, так как сам футболист фактически уже находился в расположении харьковского клуба и даже успел пройти большинство этапов, которые обычно предшествуют официальному объявлению трансфера. Отмечается, что на прошлой неделе бразильский хавбек присоединился к стану Металлиста 1925.

Он прошел медицинский осмотр, принял участие в фотосессии, получил 10-й номер и тренировался вместе с командой. В то же время в контрольном матче игрок участия не принимал, что, вероятно, было связано с тем, что контракт еще не был подписан и клуб не хотел рисковать.

Металлист 1925 готовил полный пакет документов, однако, как утверждает ТаТоТаке, поставить финальную точку в Испании не удалось. Одной из причин называют сложную коммуникацию с Атлетико Минейру, который фигурирует в процессе согласования деталей. В итоге команда вместе с Бруниньо 14 февраля вернулась в Украину транзитом через Польшу. Также сообщается, что уже на следующий день в столицу должна была прибыть жена футболиста, что выглядело как еще один сигнал: игрок настроен оставаться и завершать переход.

Тем не менее, решающим стал фактор семьи. По данным источника, окончательное решение не подписывать соглашение с Металлистом 1925 Бруниньо принял после разговора с родными. Родители и жена убедили его, что жизнь в Киеве опасна. При этом подчеркивается: даже несмотря на относительно спокойные для столицы последние дни, когда не было зафиксировано ни серьезных обстрелов, ни продолжительных воздушных тревог, позиция семьи осталась неизменной.

В Металлисте 1925, как утверждается, пытались изменить ситуацию. Руководство клуба и партнеры по команде активно убеждали бразильца не отказываться от договоренностей. Отдельно упоминается участие Ари Моуры, еще одного бразильского футболиста, который, вероятно, должен был помочь Бруниньо с адаптацией и бытовыми вопросами. Однако эти аргументы не стали решающими.

Ожидается, что в ближайшее время полузащитник вернется в свой действующий клуб – Карпаты, где и продолжит выступления. Напомним, 25-летний Бруниньо в общем провел за львовян 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Также сорвался переход Бруниньо в Израиль.