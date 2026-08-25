Сергей Разумовский

Астон Вилла рассматривает возможность подписания вингера Милана Рафаэля Леау. Согласно информации Calciomercato.com, португальский футболист привлек внимание главного тренера бирмингемского клуба Унаи Эмери.

Испанский наставник считает, что Леау способен существенно усилить атакующую линию Астон Виллы. Скорость, техника и умение обострять игру на фланге могут помочь команде стать опаснее в атаке и добавить разнообразия при построении наступательных действий.

Ранее Милан оценивал своего вингера в 60 миллионов евро. Однако теперь итальянский клуб готов рассмотреть предложение в размере 50 миллионов евро. Несмотря на заинтересованность Астон Виллы, официальное предложение по трансферу пока что не поступало.

Интерес к Леау также проявлял Галатасарай. Представители турецкого клуба уже контактировали с окружением футболиста, а ранее сообщалось, что чемпион Турции был готов предложить Милану 35 миллионов евро. Такая сумма не устроила руководство итальянской команды.

Сам Рафаэль Леау также получал предложения от клубов из Саудовской Аравии, однако отказался от возможности продолжить карьеру в этом чемпионате. Португалец, вероятно, предпочитает выступления в европейском футболе и не планирует покидать топ-уровень.

Леау выступает за Милан с 2019 года. За это время 27-летний португалец провел в составе россонери 293 матча во всех турнирах, забил 80 мячей и отдал 55 результативных передач.

Напомним, другой турецкий гранд подготовил официальное предложение по Леау.