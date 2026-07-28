Владимир Кириченко

Фенербахче в ближайшее время проведет встречу с представителями Милана и флангового нападающего Рафаэля Леау, чтобы представить официальное предложение. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Турецкий гранд планирует попытаться выкупить португальского вингера. В то же время владелец Милана Джерри Кардинале не рассматривает вариант с арендой футболиста.

Ожидается, что Леау присоединится к Милану 29 июля во время предсезонного турне команды по Австралии. При этом сам футболист ранее подтверждал, что не планирует оставаться в составе «россонери».

Окончательное решение о будущем Леау в ближайшее время должны принять сам игрок и Милан.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe are set to meet with AC Milan and Rafa Leão representatives to present an official proposal.



Fener plan to try buy Leão; Milan owner Cardinale doesn’t open any door to loan moves.



Decision up to AC Milan and Rafa soon.



🎥 https://t.co/x6wRhls5KB pic.twitter.com/TFZ5IzJjaT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

В прошлом сезоне 27-летний португалец провел 31 матч, в которых забил 10 голов и сделал 3 ассиста.

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