Турецкий гранд подготовил официальное предложение по главной звезде Милана
Игрок сборной Португалии может покинуть Серию А
около 4 часов назадПодписаться в
Фенербахче в ближайшее время проведет встречу с представителями Милана и флангового нападающего Рафаэля Леау, чтобы представить официальное предложение. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Турецкий гранд планирует попытаться выкупить португальского вингера. В то же время владелец Милана Джерри Кардинале не рассматривает вариант с арендой футболиста.
Ожидается, что Леау присоединится к Милану 29 июля во время предсезонного турне команды по Австралии. При этом сам футболист ранее подтверждал, что не планирует оставаться в составе «россонери».
Окончательное решение о будущем Леау в ближайшее время должны принять сам игрок и Милан.
В прошлом сезоне 27-летний португалец провел 31 матч, в которых забил 10 голов и сделал 3 ассиста.
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