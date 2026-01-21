Сергей Разумовский

Жирона официально сообщила о подписании голкипера Марка-Андре тер Штегена, который присоединился к команде из Барселоны. Каталонский клуб и Жирона согласовали переход 33-летнего немца, и, по предварительным данным, речь идет не о полноценном трансфере, а об арендном соглашении. Ожидается, что аренда будет действовать до завершения текущего сезона, после чего стороны определятся с дальнейшими шагами.

Для тер Штегена этот переход может стать возможностью быстрее вернуться к стабильной игровой практике после непростого периода, связанного со здоровьем. В нынешней кампании вратарь сыграл лишь один матч и сумел оставить свои ворота нетронутыми, однако в целом провел значительную часть сезона вне игры из-за травмы. Именно этот фактор существенно повлиял на его выступления и количество минут на поле, так что переход в другой клуб в рамках чемпионата может помочь набрать форму и вернуться к привычному игровому ритму.

В Жироне немецкий голкипер будет иметь конкуренцию за место в стартовом составе, в частности с украинцем Владиславом Кравицовым. В то же время наличие опытного вратаря такого уровня расширяет выбор для тренерского штаба и может усилить позицию команды в ключевых матчах сезона. Стоит также отметить, что украинское присутствие в Жироне не ограничивается лишь вратарской линией: за клуб выступают нападающий Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков.

