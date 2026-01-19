Ванат занимает первое место в Испании по важному показателю
Украинец имеет феноменальную точность ударов
около 2 часов назад
Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат сохраняет лидерство в чемпионате Испании по показателю точности ударов. Об этом сообщает аналитический ресурс FBREF.
По данным портала, 70,6 процента ударов форварда сборной Украины приходятся в ворота. С таким результатом 24-летний футболист занимает первое место в лиге, опережая игрока Барселоны Руни Барджи.
В топ-10 рейтинга также оказался ещё один представитель Украины. Вингер Жироны Виктор Цыганков расположился на восьмой строке с показателем точности 58,8 процента.
В этом сезоне Ванат провёл 19 матчей за каталонский клуб, записав на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу. Цыганков сыграл 16 поединков, отметившись пятью голами и двумя ассистами.
Рейтинг футболистов Ла Лиги по точным ударам в створ ворот:
- Владислав Ванат (Жирона) – 70,0%
- Руни Барджи (Барселона) – 69,2%
- Альфон (Севилья) – 63,6%
- Гонсало Гарсия (Реал Мадрид) – 62,5%
- Тьяго Алмада (Атлетико) – 61,5%
- Виллиот Тео Сведберг (Сельта) – 60,0%
- Карлос Солер (Реал Сосьедад) - 60,0%
- Виктор Цыганков (Жирона) – 58,8%
- Александер Сорлот (Атлетико) – 56,3%
- Алекс Беренгер (Атлетик) – 56,0%