Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат сохраняет лидерство в чемпионате Испании по показателю точности ударов. Об этом сообщает аналитический ресурс FBREF.

По данным портала, 70,6 процента ударов форварда сборной Украины приходятся в ворота. С таким результатом 24-летний футболист занимает первое место в лиге, опережая игрока Барселоны Руни Барджи.

В топ-10 рейтинга также оказался ещё один представитель Украины. Вингер Жироны Виктор Цыганков расположился на восьмой строке с показателем точности 58,8 процента.

В этом сезоне Ванат провёл 19 матчей за каталонский клуб, записав на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу. Цыганков сыграл 16 поединков, отметившись пятью голами и двумя ассистами.

Рейтинг футболистов Ла Лиги по точным ударам в створ ворот:

Владислав Ванат (Жирона) – 70,0% Руни Барджи (Барселона) – 69,2% Альфон (Севилья) – 63,6% Гонсало Гарсия (Реал Мадрид) – 62,5% Тьяго Алмада (Атлетико) – 61,5% Виллиот Тео Сведберг (Сельта) – 60,0% Карлос Солер (Реал Сосьедад) - 60,0% Виктор Цыганков (Жирона) – 58,8% Александер Сорлот (Атлетико) – 56,3% Алекс Беренгер (Атлетик) – 56,0%

