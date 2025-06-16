Отец и сын Роналду: совместное фото взбудоражило соцсети
Звездный форвард опубликовал новое фото
около 2 часов назад
Криштиану Роналду опубликовал в Instagram две фотографии, на которых он позирует со своим сыном Криштиану Джуниором, и разница в росте между ними сразу же привлекла внимание фанатов, а также бывшего товарища по команде Патриса Эвра.
Многие заметили, что его сын, которому всего 14 лет, уже «обогнал» отца по росту, и даже Эвра был удивлён значительной внешностью наследника Роналду.
«Бро, он становится выше тебя», – написал француз, за которым последовали другие комментарии на эту тему.
Несколько часов спустя Роналду вновь заговорил, написав в комментарии, что его рост составляет 187 см, а Джуниор немного ниже – 185 см.
Однако нет никаких сомнений, что сын звёздного форварда, которому через два дня исполнится 15 лет, вскоре превзойдёт своего отца по росту.
Его карьера началась в 2021 году в туринском Ювентусе, где в то время играл его отец – Криштиану. После возвращения отца в Манчестер Юнайтед Криштиану играл в молодёжной команде английского клуба, а в настоящее время играет за саудовский клуб Аль-Наср, как и его отец.
Их совместная фотография собрала почти 15 миллионов лайков.