Павел Василенко

Криштиану Роналду опубликовал в Instagram две фотографии, на которых он позирует со своим сыном Криштиану Джуниором, и разница в росте между ними сразу же привлекла внимание фанатов, а также бывшего товарища по команде Патриса Эвра.

Многие заметили, что его сын, которому всего 14 лет, уже «обогнал» отца по росту, и даже Эвра был удивлён значительной внешностью наследника Роналду.

«Бро, он становится выше тебя», – написал француз, за которым последовали другие комментарии на эту тему.

Несколько часов спустя Роналду вновь заговорил, написав в комментарии, что его рост составляет 187 см, а Джуниор немного ниже – 185 см.

Однако нет никаких сомнений, что сын звёздного форварда, которому через два дня исполнится 15 лет, вскоре превзойдёт своего отца по росту.

Его карьера началась в 2021 году в туринском Ювентусе, где в то время играл его отец – Криштиану. После возвращения отца в Манчестер Юнайтед Криштиану играл в молодёжной команде английского клуба, а в настоящее время играет за саудовский клуб Аль-Наср, как и его отец.

Их совместная фотография собрала почти 15 миллионов лайков.