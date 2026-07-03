Сергей Разумовский

18-летний вингер сборной Украины U-19 Виталий Глют попал в символическую сборную второго тура юношеского Евро-2026 по версии SofaScore и стал одним из лучших игроков игрового дня.

Украинец ярко проявил себя в матче против Сербии, который завершился победой сине-желтых с счетом 2:1. Именно Глют стал главным героем встречи, оформив дубль и обеспечив команде Дмитрия Михайленко крайне важный результат.

Статистический портал SofaScore оценил выступление украинского вингера в 8,6 балла. Это позволило ему войти в символическую сборную тура. Аналогичную оценку получил лишь представитель сборной Испании Хосе Морано, который в матче против Дании (3:0) отметился голом и результативной передачей. Все остальные футболисты, попавшие в команду тура, получили более низкие оценки.

Team of the Week provided by Sofascore

Для Глюта это выступление стало особенно важным, ведь он продолжает заявлять о себе как об одном из самых интересных молодых игроков сборной Украины. Виталий родился в городе Гусятин Тернопольской области, а футбольное образование получал в Академии Чикаго. Ранее он выступал за юношеские сборные США U-16 и U-17, за которые провёл 6 матчей, однако вскоре принял решение защищать цвета Украины.

Успешная игра Глюта стала частью общего успеха украинской команды на турнире. Сборная Украины уже гарантировала себе выход в полуфинал Евро-2026. Кроме того, команда Дмитрия Михайленко обеспечила участие в чемпионате мира-2027 U-20, который состоится в следующем году.

Впереди сине-желтых ждёт матч третьего тура юношеского чемпионата Европы против Италии, который определит победителя группы. Поединок состоится 5 июля и начнётся в 18:00 по киевскому времени.