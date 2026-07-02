Денис Седашов

Юношеская сборная Украины U-19 одержала победу над сверстниками из Сербии со счетом 2:1 во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Благодаря этому результату украинцы досрочно гарантировали себе место в 1/2 финала турнира и квалифицировались на молодежный чемпионат мира-2027.

Победу сине-желтым принес Виталий Глют, отметившийся дублем.

Украина возглавляет турнирную таблицу квартета B с 6 очками, имея в активе также победу над Хорватией (3:1) в первом туре.

Заключительный матч групповой стадии против Италии состоится 5 июля.

Экс-игрок Динамо не подписал контракт с Левым Берегом.