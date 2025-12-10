«Отличный результат». Слот отреагировал на победу над Интером в кризисный период Ливерпуля
Красные поднялись в зону 1/8 финала Лиги чемпионов
около 3 часов назад
Арне Слот. Фото: ФК Ливерпуль
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот подвел итоги матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против миланского Интера (1:0). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Мы отставали от Интера на три очка. Лучшее, что можно было сделать, – это победить здесь. У них очень сильная команда. В целом, мы показали хорошую игру.
Мы не могли просить большего, если оценивать наше выступление против такого сильного соперника, как Интер. Игроки продемонстрировали отличную ментальность. Это большой результат.
