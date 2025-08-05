Павел Василенко

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо в польском Люблине принимало кипрский Пафос. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

На 36-й минуте игрок Динамо Владислав Дубинчак упустил отличный голевой момент. Он пробил из-под штрафной площади, но попал в левую стойку. Через несколько минут форвард бело-синих Владислав Ванат имел шанс открыть счет, но точно пробить головой ему не удалось – мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

В середине второго тайма арбитр назначил пенальти в ворота Пафоса, но после просмотра ВАР изменил свое решение – нарушения правил не было.

А в конце встречи Динамо пропустило – отличился Андерсон Силва.

Матч-ответ пройдет на Кипре 12 августа.

Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации

Первый матч

Динамо – Пафос – 0:1

Гол: Андерсон Силва, 84.