Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о будущем противостоянии с турецким Бешикташем во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

«Бешикташ - это клуб с богатой историей и преданными болельщиками в европейском футболе. Мы испытываем к ним большое уважение. У них качественный состав и высококлассный тренер, и они всегда были трудным соперником, особенно на своем поле. Мы ожидаем непростой матч как в физическом, так и в тактическом плане», - сказал Палкин для Fanatik.com.tr.

На предыдущем этапе под руководством Турана донецкий клуб уверенно разобрался с финским Ильвесом, так как разгромная победа 6:0 в первом матче и ничья 0:0 во втором позволили уверенно пройти дальше.

Теперь Шахтер ожидает более серьезное испытание. Встречи с Бешикташем запланированы на 24 и 31 июля.