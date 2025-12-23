Сергей Разумовский

Нападающий Реала Ендрик в ближайшее время должен сменить клуб и продолжить карьеру во Франции – в составе Лиона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, который уточняет детали будущей сделки между сторонами.

По информации источника, 19-летний бразильский нападающий присоединится к Лиону на правах аренды до завершения текущего сезона. Важный нюанс договорённости – аренда не предусматривает опции выкупа, то есть после окончания срока соглашения Ендрик должен вернуться в Реал. Такой формат перехода выглядит как попытка мадридцев дать игроку больше игровой практики без потери контроля над его будущим.

Финансовые условия также частично раскрыты: Лион возьмет на себя 50% затрат на зарплату нападающего на период аренды. Это позволяет французскому клубу усилить атаку футболистом с высоким потенциалом, а Реалу – снизить нагрузку на зарплатную ведомость и предоставить игровую практику, не отказываясь от долгосрочных планов в отношении бразильца.

Напомним, летом 2024 года Реал приобрел Ендрика у Палмейраса за 35 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл только три матча, и результативными действиями пока не отметился, что и побуждает к решению о временной смене команды ради регулярных выходов на поле.

