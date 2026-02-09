Сергей Разумовский

Вингер ПСЖ Усман Дембеле особенно результативно играет именно против Марселя — это его самый успешный соперник по количеству голов и ассистов. Как сообщает Opta, в матчах с провансальцами во всех турнирах француз набрал больше всего результативных действий в карьере против одного конкретного клуба.

В целом в противостояниях с этим оппонентом Дембеле уже принял непосредственное участие в девяти голах: пять раз он забивал сам и еще четыре раза отдавал голевые передачи партнерам. Для Усмана это рекордный показатель в разрезе матчапа против одного клуба — больше он не набирал ни с кем другим.

Очередным подтверждением этой тенденции стал поединок 21-го тура Лиги 1, в котором ПСЖ разгромил Марсель со счетом 5:0. Дембеле и в этот раз был в центре событий, оформив 2+1 и сделав значительный вклад в крупнейшую победу парижан в том матче.

Смотрите обзор матча ПСЖ – Марсель!