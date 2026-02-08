ПСЖ без Забарного разгромил Марсель
Украинец на поле так и не вышел
В матче 21-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем стадионе принимал Марсель. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:0.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный весь матч провел в запасе.
Отметим, что парижская команда одержала седьмую победу подряд в чемпионате Франции.
ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 51 очко. Марсель идет четвертым с 39 баллами.
Лига 1, 21-й тур
ПСЖ – Марсель – 5:0
Голы: Дембеле, 12, 37, Медина, 64 (автогол), Кварацхелия, 66, Ли Кан Ин, 74.
