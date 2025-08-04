Пенуел со второй попытки все же дебютировал в профессиональном футболе в многострадальном матче с Тростянцем. Видео
Кто всё испортил? Конечно же, страна-террорист!
21 минуту назад
Во втором туре украинской Второй лиги Тростянец дома разгромил дебютанта профессионального футбола Пенуел со счетом 3:0. Хозяева открыли счет уже на пятой минуте благодаря точному удару Хуссина, который затем оформил дубль перед перерывом. А сразу после него результативным ударом отметился Замуренко.
Отметим, что игра началась 3 августа, но была прервана из-за продолжительной воздушной тревоги и доиграна только на следующий день. Для Пенуела это был первый официальный поединок в статусе профессионального клуба, так как матч первого тура с его участием был перенесен.
Тростянец с шестью очками делит первое место с Колосом-2 и Ребелом.
Вторая лига, группа Б, второй тур
Тростянец – Пенуел 3:0
Голы: Хуссин, 5, 39, Замуренко, 50
Тростянец: Рябенко, Коваленко, Мороховец, Тарануши, Гордейчук, Тишининов, Мисерджи, Хуссин (Деревинский 90), Чеглов, Замуренко, Мазур.
Пенуел: Ситько, Лященко, Пилипенко, Червяков, Руднев (Черный 46; Мисляй, 52), Петрунич, Бокулев, Лебедев (Чернуха, 52), Байрук (Мацюк, 52), Полтавец, Матко (Белоконь, 81).
Предупреждения: Тишининов, Таранушич, Хуссин, Мороховец – Петрунич, Пилипенко
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