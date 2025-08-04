Сергей Стаднюк

Во втором туре украинской Второй лиги Тростянец дома разгромил дебютанта профессионального футбола Пенуел со счетом 3:0. Хозяева открыли счет уже на пятой минуте благодаря точному удару Хуссина, который затем оформил дубль перед перерывом. А сразу после него результативным ударом отметился Замуренко.

Отметим, что игра началась 3 августа, но была прервана из-за продолжительной воздушной тревоги и доиграна только на следующий день. Для Пенуела это был первый официальный поединок в статусе профессионального клуба, так как матч первого тура с его участием был перенесен.

Тростянец с шестью очками делит первое место с Колосом-2 и Ребелом.

Вторая лига, группа Б, второй тур

Тростянец – Пенуел 3:0

Голы: Хуссин, 5, 39, Замуренко, 50

Тростянец: Рябенко, Коваленко, Мороховец, Тарануши, Гордейчук, Тишининов, Мисерджи, Хуссин (Деревинский 90), Чеглов, Замуренко, Мазур.

Пенуел: Ситько, Лященко, Пилипенко, Червяков, Руднев (Черный 46; Мисляй, 52), Петрунич, Бокулев, Лебедев (Чернуха, 52), Байрук (Мацюк, 52), Полтавец, Матко (Белоконь, 81).

Предупреждения: Тишининов, Таранушич, Хуссин, Мороховец – Петрунич, Пилипенко

Другие результаты матчей, запланированных на 3 августа.