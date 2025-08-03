Сергей Стаднюк

Завершилось большинство матчей второго тура украинской Второй лиги от воскресенья, 3 августа.

В группе А Куликов и Нива Винница сыграли в результативную ничью 2:2. Хозяева открыли счет на 11-й минуте благодаря усилиям Волкова, но до перерыва Петленко восстановил равновесие. Во втором тайме Мороз вывел винничан вперед, а Волков оформил дубль и спас Куликов от поражения на 81-й минуте.

В группе Б дубль Колоса без проблем разгромил резервистов Черноморца. Дублем отметился Хруль, забивший в компенсированное время первого тайма и на 54-й минуте, а точку в матче поставил Недоля.

Диназ дома уступил Локомотиву. Хозяева быстро ответили на гол Савчука в дебюте, но автогол Курьякова на 35-й минуте снова вывел гостей вперед. В конце матча Мочевинский забил третий мяч Локомотива и обеспечил победу команде из Киева.

Матч между Тростянцем и Пенуэлом во втором тайме был остановлен на 50-й минуте из-за воздушной тревоги. Он будет доигран 4 августа в 11:00.

Вторая лига, второй тур

Группа А

Куликов – Нива Винница 2:2

Голы: Волков, 11, 81 – Петленко, 31, Мороз, 52

Группа Б

Черноморец-2 – Колос-2 0:3

Голы: Хруль, 45+1, 54, Недоля, 65

Диназ – Локомотив 1:3

Голы: Остапчук, 10 – Савчук, 9, Курьяков, 35 (автогол), Мочевинский, 89

Тростянец – Пенуэл 3:0 (50-я минута)

Голы: Хуссин, 5, 39, Замуренко, 50