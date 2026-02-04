Сергей Разумовский

Руководство Реала определило для главного тренера команды Альваро Арбелоа максимальные задачи на текущий сезон, сообщает Marca. Перед наставником поставлена амбициозная цель — побороться сразу за два самых престижных трофея: выиграть чемпионат Испании и триумфировать в Лиге чемпионов.

При этом мадридский клуб не планирует корректировать состав в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Реал сознательно отказался от подписания новых игроков в январе, и эта позиция остается неизменной. В клубе уверены, что нынешний состав имеет достаточную глубину и баланс, чтобы решать самые высокие задачи без дополнительных кадровых вливаний.

В руководстве Реала считают, что на данный момент у команды нет очевидных проблемных позиций, которые требовали бы немедленного усиления. Особый акцент делается на нежелании переплачивать за футболистов зимой, когда трансферный рынок традиционно перегрет, а цены значительно завышены.

В турнирной таблице чемпионата Испании команда Альваро Арбелоа после первой части сезона занимает второе место. Отставание от Барселоны минимальное — всего один зачетный пункт, что оставляет Реалу реальные шансы на чемпионский титул во второй половине сезона.

В то же время в Лиге чемпионов мадридский клуб не смог напрямую пробиться в 1/8 финала. Из-за этого Реалу придется преодолевать дополнительный этап плей-офф, где соперником станет португальская Бенфика. Эти матчи могут стать серьезным испытанием для команды, но в клубе уверены, что даже без зимних подписаний Реал способен пройти дальше и продолжить борьбу за главный европейский трофей.

Клопп возглавит Реал? Новый поворот в ситуации вокруг тренерского кресла команды Лунина.