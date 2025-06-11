Перед матчем проти Новой Зеландии украинская национальная команда напомнила международному сообществу о том, что в Украине продолжается полномасштабная война. Каждую ночь миллионы украинцев просыпаются от звуков сирен, живут под угрозой ракетных ударов. Прошлой ночью Киев пережил один из самых жестоких обстрелов с начала большой войны.

Всего за несколько дней между двумя матчами на турнире Canadian Shield по территории Украины было нанесено 1088 ударов средствами воздушного поражения.

Несмотря на ужасную реальность дома, футболисты продолжают представлять страну на международной арене, неся с собой память о тех, кто страдает каждый день.