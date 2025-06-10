В ночь на 11 июня национальная сборная Украины проведет контрольный матч в рамках турнира Canadian Shield. Соперником желто-синих станет команда Новой Зеландии. Начало встречи — ровно в полночь по киевскому времени.

Новая Зеландия впечатляет формой: последние семь матчей команда выиграла с общим счетом 34:1. Эта серия включает как товарищеские встречи, так и поединки второго и третьего этапов квалификации к чемпионату мира 2026 в зоне Океании.

Правда, среди результатов стоит отметить разгромы Самоа (8:0), Вануату (8:1) и Фиджи (7:0). Последний раз новозеландцы проигрывали в сентябре 2024 года — тогда команда уступила Мексике 0:3, а немного позже сыграла вничью с США (1:1).