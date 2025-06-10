Национальная сборная Украины в ночь с 10 на 11 июня сыграет свой второй и финальный матч на международном турнире Canadian Shield. Соперником сине-желтых станет команда Новой Зеландии.

Поединок состоится в Торонто на стадионе BMO Field, а стартовый свисток прозвучит ровно в полночь по киевскому времени.

В первом туре сборная Украины уступила Канаде со счетом 2:4. Проигрывая по ходу встречи в четыре мяча, команда Сергея Реброва сумела ответить двумя голами, которые на счету Ильи Забарного и Александра Зинченко.

Состав сборной Украины на матч с Новой Зеландией:

Лунин, Михайличенко, Чеберко, Забарный, Тимчик, Михайленко, Назарина, Пихалёнок, Кабаев, Зубков, Гуцуляк

Запасные: Трубин, Ризник, Мартынюк, Таловеров, Бондарь, Калюжный, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Цыганков, Бондаренко, Зинченко, Матвиенко