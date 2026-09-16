Сергей Разумовский

Украинский нападающий Болоньи Артем Довбик вернулся к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Двадцативосьмилетний форвард пропустил недавний матч против Наполи, в котором Болонья потерпела поражение со счетом 0:1. Причиной отсутствия украинца стал мышечный дискомфорт.

В то же время тренерский штаб и медицинский персонал Болоньи не планируют форсировать возвращение Довбика к полноценным нагрузкам. В клубе хотят избежать рецидива травмы, поэтому состояние футболиста будут контролировать особо внимательно.

Довбик получил вызов в сборную Украины, однако окончательный состав команды еще официально не объявлен. Главный тренер Андреа Мальдера сделает это сегодня, 16 сентября.

Украинец присоединился к Болонье летом на правах аренды из Ромы. На старте сезона он провел за новую команду три матча и забил один гол.

Недавно Болонья назначила нового главного тренера. Команду возглавил Раффаэле Палладино, который сменил на посту Доменико Тедеско.