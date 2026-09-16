Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера 16 сентября объявит официальный список футболистов, вызванных на ближайшие матчи Лиги наций. Презентация состава пройдет в музейно-культурном комплексе пивоварения «Львиварня» во Львове. Начало — в 17:30.

Сине-желтые проведут четыре поединка в рамках турнира. 25 сентября украинская команда сыграет против Венгрии на выезде, а 5 октября примет венгров в номинально домашнем матче.

28 сентября сборная Украины в гостях встретится с Грузией. 2 октября команда Мальдеры проведет номинально домашний поединок против Северной Ирландии. Трансляцию объявления состава проведет УАФ.

Подготовку сборной осложняют многочисленные травмы и клубные проблемы отдельных футболистов. В то же время некоторые игроки подходят к международному окну в хорошей форме.

Виктор Цыганков уже забил гол и отдал результативную передачу за Аякс. Роман Яремчук дебютировал за Олимпиакос в новом сезоне, а Анатолий Трубин, вероятно, получит игровую практику в составе Бенфики в Лиге Европы.

После объявления списка станет известно, кто именно поможет сборной Украины в матчах против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.