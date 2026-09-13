Сергей Разумовский

В четвертом туре итальянской Серии А Ювентус на выезде потерпел поражение от Сассуоло – 2:3. Все пять голов команды забили после перерыва, а четыре из них пришлись на заключительные минуты встречи.

Первый тайм прошел без результативных атак. Игра оживилась после 65-й минуты, когда Эспозито вывел Сассуоло вперед. Ювентус ответил на 82-й минуте – Жегрова восстановил равновесие и подарил своей команде надежду на положительный результат.

Однако хозяева снова вышли вперед на 89-й минуте благодаря голу Бауи. Туринцы не сдались и уже в компенсированное время во второй раз сравняли счет. Косовар оформил дубль.

Казалось, что Ювентус спасся от поражения, однако Сассуоло провел последнюю атаку и сумел вырвать победу. Аджич, который перешел именно из Турина, принес хозяевам три очка. В итоге команды устроили настоящие качели в заключительной части матча.

В другой встрече Наполи на своем поле одолел Болонью со счетом 1:0. В первом тайме гол Теата не засчитали из-за офсайда, а после перерыва хозяева открыли счет.

На 66-й минуте Лоботка нанес результативный удар и обеспечил Наполи минимальное преимущество. Болонья не смогла ответить, поэтому не привезла из Неаполя ни одного очка. Украинский нападающий гостей Артем Довбик не принял участие в матче из-за травмы.

Ювентус остался на семи очках, но позволил Сассуоло догнать себя. Наполи имеет шесть баллов и располагается ниже в турнирной таблице. Болонья с одним очком занимает 17-е место, находясь непосредственно над зоной вылета.

Серия А, четвертый тур

Наполи – Болонья 1:0

Гол: Лоботка, 66

Сассуоло – Ювентус 3:2

Голы: Эспозито, 65, Бауи, 89, Аджич, 90+4 – Жегрова, 82, 90+1