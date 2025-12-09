Сергей Разумовский

Тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо окончательно укомплектован. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Уже известно, кто поможет исполняющему обязанности главного тренера киевлян в заключительных матчах года. Киевляне сыграют против Фиорентины и Ноа в еврокубках, а также в матче украинской Премьер-лиги с Вересом.

По данным источника, инициатива пригласить в первую команду тренера вратарей Михаила Федунова принадлежала лично Костюку. В то же время в структуре штаба продолжает работать и другой специалист на этой же позиции – Тарас Луценко, так что над голкиперами теперь будут работать сразу два специалиста.

Вопрос о смене тренера по общей физической подготовке в клубе не стоит. В Динамо полностью доверяют профессионализму Виталия Кулибы, который продолжит отвечать за функциональное состояние команды.

Ранее сообщалось, что Динамо получило предложение по футболисту, который заиграл за Костюка.