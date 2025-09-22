Павел Василенко

ПСЖ не проигрывал в Лиге 1 с 3 мая 2025 года. Однако теперь столичному клубу пришлось признать преимущество Марселя.

Команда бывшего тренера донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби одержала победу над ПСЖ со счетом 1:0. На 5-й минуте отметился Наиф Агуерд.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и провел полный матч.

ПСЖ опустился на второе место и имеет 12 очков, уступая лидеру Монако по дополнительным показателям. Марсель поднялся на шестую позицию.

Лига 1, 5-й тур

Марсель – ПСЖ – 1:0

Гол: Агуерд, 5.