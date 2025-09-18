Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвел итоги матча 1 тура Лиги чемпионов против Аталанты (4:0). Его слова приводит RMC Sport.

Думаю, это очень хороший старт турнира. Этот матч отражает наш стиль футбола, против очень сильной Аталанты, которая обладает физической мощью и хорошей техникой. Они прессингуют и создают проблемы, однако мы в отличной форме и заслужили эту победу.

Нам было непросто, но и «Аталанта» столкнулась с очень сильным соперником – ПСЖ. На этом стадионе сложно играть любой команде. Больше всего мне понравился менталитет игроков ПСЖ, ведь это только начало турнира. Я увидел накал страстей, такое не может не радовать. Мы создали много моментов и выдержали высокий прессинг от соперника, поэтому можем гордиться итоговым результатом.

Мы надеемся далеко зайти в этом сезоне Лиги чемпионов. Наш календарь похож на полосу препятствий, но если вернуться на год назад, и сравнить старт тогда и сейчас... Этот сезон начался для нас намного лучше. Мы все понимали, как важно хорошо сыграть в Лиге чемпионов, это была заслуженная победа.

Мы знаем, как много значат такие матчи, в таких турнирах, когда ты встречаешься с сильным соперником, но мы готовы играть в свой лучший футбол и показывать высокие результаты, - сообщил Энрике.