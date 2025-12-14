Сергей Разумовский

Центральный защитник Динамо Алиу Тиаре наконец-то открыл счёт своим голам в составе киевского клуба. Сенегальский оборонец отметился в поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги против ровенского Вереса, став одним из авторов уверенного преимущества своей команды в первом тайме.

На 20-й минуте встречи Тиаре результативно подключился к атаке динамовцев и забил мяч, который позволил киевлянам закрепить преимущество, сделав счёт 2:0. Для защитника это был не просто гол в конкретном матче, но и важная личная веха.

Встреча с Вересом стала для Алиу Тиаре пятнадцатой в футболке Динамо во всех турнирах. И именно в этом поединке он записал на свой актив первое результативное действие на официальном уровне.

