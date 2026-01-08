Сергей Разумовский

Перед матчем за Суперкубок Франции-2025 между ПСЖ и Марселем, который состоится 8 января на стадионе Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте, внимание приковано к очередному «Класико» французского футбола. Для Марселя это первое участие в турнире за пять лет: в последний раз команда играла здесь в январе 2021 года и тогда уступила именно ПСЖ. Парижане же традиционно доминируют в этом соревновании – они выиграли 11 из 12 последних розыгрышей и подходят к матчу как действующий и трижды подряд обладатель трофея, имея в общей сложности 13 побед в турнире.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный в сезоне-2025/26 уже имеет солидную игровую практику в составе парижан. На его счету 20 сыгранных матчей во всех официальных турнирах, и в одном из них защитник отметился забитым мячом. Для игрока его позиции такая статистика подчеркивает не только стабильное присутствие в ротации, но и способность быть полезным команде во время стандартов или подключений к атаке.

Ближайшую топовую проверку для ПСЖ болельщики смогут увидеть вживую: матч ПСЖ – Марсель будет транслироваться в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO, а также на линейном канале MEGOGO Футбол 2. Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

С точки зрения статистики и текущей динамики, ПСЖ также имеет преимущество. Команда выиграла 8 из 9 последних финалов в различных турнирах, а в личных встречах имеет 52 победы над Марселем во всех соревнованиях. Для провансальцев этот матч может стать шансом прервать долгую безтрофейную серию, которая длится с апреля 2012 года. В то же время история противостояний и результаты последних лет свидетельствуют о сложности этой задачи.

Что касается кадровой ситуации, Марсель подходит к игре с некоторыми потерями, но сохраняет баланс в составе. В атаке ключевыми фигурами остаются Пьер-Эмерик Обамеянг и Мэйсон Гринвуд, которые демонстрируют высокую результативность в сезоне, тогда как Игор Пайшан стабильно действует на левом фланге. В средней линии тренерский штаб делает ставку на опытных исполнителей, компенсируя дисквалификации, а в обороне ожидается возвращение ключевых игроков. Все это обещает напряженный и качественный матч между двумя принципиальными соперниками.

Ранее сообщалось, что Энрике решил не продлевать контракт с ПСЖ.