Испанский тренер Луис Энрике решил не продлевать действующий контракт с ПСЖ. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, 55-летний специалист отклонил предложение о продлении контракта, поскольку намерен в будущем принять новый профессиональный вызов. Его нынешнее соглашение с парижским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Луис Энрике возглавил ПСЖ в 2023 году и за это время дважды привел команду к чемпионскому титулу во Франции, а также помог клубу впервые в истории выиграть Лигу чемпионов.

В составе парижан также выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее Энрике отреагировал на ошибку Забарного в матче ПСЖ против ФК Париж.