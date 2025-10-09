Павел Василенко

Итальянская футбольная легенда Андреа Пирло оказался в эпицентре скандала после того, как согласился стать амбассадором российской букмекерской конторы.

Об этом сообщило российское издание «Спорт-Экспресс». Соглашение с российской стороной вызвало возмущение в Украине и среди европейских болельщиков, которые считают, что таким шагом Пирло фактически легитимизирует агрессивную политику России, которая ведет войну против Украины.

46-летний Пирло – один из самых успешных итальянских футболистов в истории. В своей блестящей карьере он выступал за Милан, Ювентус, Интер и Брешию, а также выиграл чемпионат мира-2006 в составе сборной Италии. После завершения карьеры игрока в 2017 году он начал тренерский путь, руководя, в частности, Ювентусом, Сампдорией и сейчас – клубом Дубай Юнайтед.

Несмотря на успешную карьеру и многолетние доходы, Пирло, по информации СМИ, «согласился на сотрудничество ради денег». Этот шаг уже сравнивают с недавним визитом другой легенды итальянского футбола – Франческо Тотти, который в апреле посетил Москву для участия в мероприятии, организованном теми же структурами, и получил там «спортивную награду».

В Украине новость также вызвала волну критики.