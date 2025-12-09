Сергей Разумовский

Известный футбольный журналист, телеведущий и комментатор Игорь Цыганык считает, что ЛНЗ в текущем сезоне имеет реальные шансы прервать многолетнюю гегемонию Динамо и Шахтера в чемпионате Украины. По его мнению, черкасский клуб демонстрирует уровень игры и стабильность результатов, которые позволяют говорить о борьбе не только за медали, но и за чемпионский титул.

У ЛНЗ хорошие шансы для того, чтобы побороться за чемпионство. Ну почему нет? Но отдавать лучшего бомбардира главному конкуренту, это, наверное, не совсем говорит о перспективах победы в чемпионате. Поэтому, на мой взгляд, все же главный фаворит сейчас на данном этапе – Шахтер. Игорь Цыганик

За всю историю независимого чемпионата Украины только одна команда, кроме грандов из Киева и Донецка, становилась чемпионом страны. Речь идет о симферопольской Таврии, которая выиграла дебютный сезон Высшей лиги 1992 года. С тех пор все титулы разыгрывались исключительно между Динамо и Шахтером, так что возможный успех ЛНЗ имел бы историческое значение для всего украинского футбола.

На данный момент ЛНЗ лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 32 очка. Команда опережает Шахтер благодаря лучшим показателям в личных встречах. В восьмом туре черкассы громко заявили о себе, разгромив донетчан со счетом 4:1. Такой результат стал своеобразным маркером амбиций ЛНЗ и подтвердил, что клуб готов навязать борьбу признанным грандам за чемпионство.