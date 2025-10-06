Михаил Цирюк

С пятницы по воскресенье прошли матчи восьмого тура УПЛ, который стал, наверное, самым сенсационным в этом сезоне, хотя для получения такого статуса было достаточно одного матча. Динамо в четвертый раз подряд потеряло очки в чемпионате, Колос потерпел второе подряд поражение, а черкасский ЛНЗ просто уничтожил Шахтер, и это не новости из параллельной реальности. Предлагаем вашему вниманию главные итоги уикенда в украинском национальном первенстве.

Колос - Рух 0:2

После очень мощного старта сезона ковалевский Колос, кажется, немного сдался. Подопечные Руслана Костышина потерпели второе поражение подряд, на этот раз уступив львовскому Руху, который перед началом тура шел в зоне прямого вылета. При этом ковалевцы, в целом, заслужили такой итог и по игре: Рух больше бил по воротам, больше попадал, так что три очка команды Федика нельзя назвать случайными.

Судьбу встречи определили точный удар Фала и реализованный пенальти Притулы во втором тайме, благодаря которым львовский клуб поднялся на 14 место. Ну а Колос с грохотом откатился с вершин турнирной таблицы до середины.

Эпицентр - Заря 1:2

Последнее место в чемпионате после этого тура теперь занимает Эпицентр. Подопечные Сергея Нагорняка проиграли в третий раз подряд, а обидчиком новичка УПЛ на этот раз выступила луганская Заря. Мячи Анджушича и Вантуха позволили гостям иметь комфортное преимущество в два мяча еще до 33 минуты, тогда как хозяева во втором тайме смогли только забить гол престижа в исполнении Коча.

Александрия - Карпаты 0:2

Продолжают постепенно налаживать свое положение в чемпионате и львовские Карпаты, которые после серии из пяти матчей без побед в УПЛ набрали в последних трех матчах 7 очков.

Жертвой зеленых львов стала Александрия, которая на своем поле не смогла противопоставить подопечным Владислава Лупашка почти ничего. Карпатам очень помог гол в раздевалку, который с пенальти забил Бруниньо. Во второй половине встречи, играя на счет, львовяне забили еще один мяч, а точнее соперник сделал это сам - автогол Кампоса.

Таким образом многострадальные, в начале сезона, Карпаты поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы, а вот над Александрией продолжает висеть дамоклов меч потенциального вылета.

Оболонь - Верес 1:1

Не слишком зрелищный матч выдали в столице Оболонь и Верес, однако в целом смотреть на это действо вполне можно было. Гости открыли счет на 14 минуте благодаря автоголу Дубка, однако пивовары ответили очень быстро: Курангу удалось хороший удар, против которой Сташкив оказался бессилен. На том и разошлись: обе командыкоманды все еще находятся над зоной переходных матчей, но она довольно близко.

Полесье - Полтава 4:0

Легкой прогулкой стал восьмой тур для житомирского Полесья. Волки на своем поле просто не ощутили сопротивления со стороны Полтавы, разгромив её со счетом 4:0. Три из четырех голов хозяев еще в первые 30 минут забили Велетень, Брагару и Сарапий, а четвертый после перерыва оформил Гайдучик. Благодаря этой победе Полесье в турнирной таблице уже четвертое, а Полтава, в свою очередь, предпоследняя.

Кривбасс - Кудривка 3:1

Точно не самую трудную свою победу в этом туре одержал и криворожский Кривбасс. Команда Патрика ван Леувена открыла счет уже на 15-й минуте после гола Твердохлеба, а во втором тайме развила успех благодаря дублю Мендосы. Из интересных моментов этого матча - гол престижа Кудривки ударом с центра поля, который записали как автогол Кемкина. Этот успех позволил криворожцам подняться в топ-3 турнирной таблицы.

Динамо - Металлист 1925 1:1

Какая-то психологическая проблема появилась после серии неудач у киевского Динамо. Неудивительно, ведь в коллективе точно не все в порядке: когда главный тренер не знает причину отсутствия самого опытного игрока, а один из старейших футболистов после игры срывается на болельщиков - это явно неправильно.

До пропущенного мяча в свои ворота киевляне полностью контролировали ход поединка: забили гол усилиями Волошина и могли, и даже должны были забивать больше: один только Герреро имел три убойных момента. Но далее случилось простое закидывание в штрафную киевлян, неуверенная игра Тиаре, гол Литвиненко - и все: Динамо как будто подменили и убрали с поля.

Ни одного момента за 32 минуты основного времени, абсолютно ни одного. Ближе к победе даже были гости, которые едва не забили после углового. Беспроигрышная серия команды Шовковского, конечно, продолжается, но уж точно ли это тот результат, которым может гордиться чемпион?

Шахтер - ЛНЗ 1:4

Но ничья в Киеве по уровню сенсационности - просто ничто по сравнению с тем, что произошло на Арене-Львов. И для всех, кроме самих горняков и их болельщиков, в таком исходе есть определенный позитив. ЛНЗ наглядно продемонстрировал, что наши гранды - это нечто священное и неприкосновенное, что против них можно и нужно играть смело, и рано или поздно футбол тебя за это вознаградит.

Не сомневаюсь, что эта игра - лучшее, что было в истории черкасского клуба. До того, как преимущество в счете не увеличилось до двух мячей и не стало достаточно комфортным, гости дали создать команде Турана настолько мало, что можно было бы и не заподозрить, что ЛНЗ играет с Шахтером. Конечно, пойдя на штурм отчаяния, горняки имели довольно неплохие моменты. Но в целом защита гостей справилась почти на отлично.

На все это наложилась еще и убийственная реализация шансов на контратаках - и вот результат. Рыбок Оба после обрезки Матвиенко, пас под удар Кузику - 1:0, классная комбинация перед штрафным, пас Яшари на Асиноре - 2:0, удачный отскок на Рябова после дальнего удара - 3:0. Вот и все, вот и весь футбол. Шедевр Назарина со штрафного и точка от Оба уже не имели особого влияния на общий результат.

Но, чтобы получить такое счастье, нужно играть, не бояться, выбегать, а не думать только о том, как отбиться. ЛНЗ это делал, и за это команде Пономарева огромный респект. Конечно, для такого результата должны еще и сойтись звезды: защита Шахтера полностью провалилась, опытный Матвиенко привез два гола. Но опять же: шанс на подобную удачу имеют только смелые. Это не просто выстраданные 1:0, это было что-то яркое, запоминающееся и действительно историческое.

В материале использованы фото Getty images, УПЛ.