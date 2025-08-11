Главный тренер Буковины Сергей Шищенко в эфире программы «ТаТоТаке» назвал причину, по которой отказал Александрии после работы в Оболони.

Понимал, что будет два варианта и уже просчитывал их. Советовал с женой, коллегами, друзьями. Первой вышла Александрия. Я встречался с президентом клуба Иваном Кузьменко. А потом уже появилась Буковина. Очень непростое решение. Важно, что моя семья была рядом, и это была проблема Александрии, потому что проблема с жильем. Второе – мы все понимали, что много игроков будет покидать команду. С какой командой входить в сезон? Это тоже был фактор, который повлиял на мое решение.

Я понимал, что если Буковина хочет, чтобы я был тренером, то это очень много людей, которых я знал, и я знаю, какое отношение ко мне у болельщиков, ведь я на протяжении 9 лет был в группе Буковины в Viber, мы там общались. Я понимал, что есть безопасность, потому что в Киеве ты в паркинге каждый день, маленькие дети, это тоже был фактор.

Я понимал, насколько Буковина хочет развиваться и прогрессировать, потому что я общался с людьми и президентом клуба. Поэтому это выбор не за деньги. Это не такая сумма, как все думают. Они лучше, но нет такого, что в два раза больше. Это эмоции, потому что в Черновцах 32 года не было УПЛ, и ты понимаешь, что ты это можешь сделать.