Главный тренер Буковины Сергей Шищенко в эфире программы «ТаТоТаке» назвал причину, по которой принял решение покинуть Оболонь по завершении прошлого сезона.

У меня оставалось еще два года контракта. Конечно, клуб не хотел, чтобы я уходил, потому что мы все вместе продемонстрировали такую работу, и все было сделано с их стороны, чтобы команда в комфортных условиях готовилась и не было каких-то проблем – ни в финансовом плане, ни в тренировочном процессе.

Они не хотели, чтобы я уходил, но я понимал, что хочу уйти, потому что я хотел развиваться. Мы начали общаться о продлении контрактов с игроками Оболони сразу после завершения сезона, и ребята просили повышенные условия. Мы хотели, чтобы была встреча с президентом клуба, чтобы обсудить эти условия. Президент не совсем был готов платить то, что хотят ребята.

Я понимал, что мы можем потерять игроков, которые были в команде – и Карася, и Грушу, и Суханова, и Черненко, и Мединского – очень много, человек 10, у которых завершались контракты. Наверное, я понял, что клуб не будет развиваться так, как развивалась Александрия или сейчас Буковина.