Сергей Разумовский

Шахтер официально сообщил о продлении контракта с бразильским защитником Педро Энрике. Новое соглашение между дончанами и футболистом рассчитано до 31 декабря 2030 года. Как и обычно в подобных случаях, финансовые условия соглашения клуб не обнародовал.

Педро Энрике присоединился к Шахтеру в июле 2023 года и за относительно короткий период стал заметной опцией в оборонительной линии. За два с половиной сезона в составе горняков он провел 66 официальных матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Вместе с командой бразилец уже успел пополнить коллекцию трофеев: в 2024 году Шахтер стал чемпионом Украины, а также дважды завоевывал Кубок Украины — в сезонах 2024 и 2025. Продление контракта до конца 2030-го подчеркивает, что клуб рассчитывает на Педро Энрике как на долгосрочный элемент состава.

Ранее сообщалось, что Педро Энрике могут натурализовать для выступлений за сборную Украины.