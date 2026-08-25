Сергей Разумовский

Нападающий Олимпиакоса и сборной Украины Роман Яремчук сменил агента. Соответствующая информация появилась на странице 30-летнего футболиста в Transfermarkt.

Теперь интересы украинского форварда представляет агентство ProStar. Ранее Яремчук сотрудничал с компанией Vision Foot.

Смена агентской компании может быть связана с будущим переходом футболиста. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Яремчук, скорее всего, покинет Олимпиакос и продолжит карьеру в другой команде.

Вторую часть прошлого сезона украинец провел во Франции. Яремчук выступал за Лион на правах аренды и получал регулярную игровую практику в составе французского клуба.

В 14 матчах за Лион нападающий забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Такая статистика позволила украинцу сделать заметный вклад в выступления команды, хотя его будущее в Лионе остается неопределенным.

В настоящее время неизвестно, где именно Яремчук продолжит карьеру. Новое агентство должно помочь футболисту найти клуб, в котором он сможет стабильно выходить на поле и получать достаточно игрового времени.