Под трансфер из Олимпиакоса? Яремчук сменил агента
Представлять интересы форварда сборной Украины теперь будет другой человек
Нападающий Олимпиакоса и сборной Украины Роман Яремчук сменил агента. Соответствующая информация появилась на странице 30-летнего футболиста в Transfermarkt.
Теперь интересы украинского форварда представляет агентство ProStar. Ранее Яремчук сотрудничал с компанией Vision Foot.
Смена агентской компании может быть связана с будущим переходом футболиста. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Яремчук, скорее всего, покинет Олимпиакос и продолжит карьеру в другой команде.
Вторую часть прошлого сезона украинец провел во Франции. Яремчук выступал за Лион на правах аренды и получал регулярную игровую практику в составе французского клуба.
В 14 матчах за Лион нападающий забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Такая статистика позволила украинцу сделать заметный вклад в выступления команды, хотя его будущее в Лионе остается неопределенным.
В настоящее время неизвестно, где именно Яремчук продолжит карьеру. Новое агентство должно помочь футболисту найти клуб, в котором он сможет стабильно выходить на поле и получать достаточно игрового времени.