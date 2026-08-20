Павел Василенко

Форвард сборной Украины Роман Яремчук не входит в планы главного тренера греческого Олимпиакоса Хосе Луиса Мендилибара на новый сезон, поэтому вынужден искать другой вариант для продолжения карьеры. Об этом сообщает Sport24.gr.

Испанский специалист уже определился с футболистами, на которых будет рассчитывать в новом сезоне. Яремчук в этот список не попал.

30-летний украинец перебрался в чемпионат Греции летом 2024 года. За это время форвард провел в составе Олимпиакоса 49 матчей во всех турнирах, отметившись 14 голами и пятью результативными передачами.

Прошлый сезон нападающий провел не только в Греции. Яремчук выступал во французском чемпионате на правах аренды за Лион. В составе французского клуба форвард сыграл 14 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.